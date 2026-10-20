Milano
13:48
48.541
-1,11%
Nasdaq
19-ott
29.529
0,00%
Dow Jones
19-ott
51.966
-0,07%
Londra
13:48
10.704
-0,57%
Francoforte
13:47
25.128
-0,76%
Martedì 20 Ottobre 2026, ore 14.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: andamento negativo per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: andamento negativo per MERLIN Properties SOCIMI
Migliori e peggiori
,
In breve
20 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rosso per la
società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, che sta segnando un calo del 2,27%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: andamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: rosso per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: risultato positivo per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: giornata depressa per MERLIN Properties SOCIMI
Titoli e Indici
Merlin Properties Socimi
-1,92%
Altre notizie
Madrid: giornata depressa per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: positiva la giornata per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: andamento sostenuto per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: positiva la giornata per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: giornata depressa per MERLIN Properties SOCIMI
Orientamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI
Guide
Profit warning: cos’è e perché può far crollare un titolo prima della trimestrale
Un’azienda può arrivare a una data fissata per la presentazione dei risultati con una parte significativa dell’andamento del periodo già nota al management.
leggi tutto