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Madrid: andamento negativo per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per MERLIN Properties SOCIMI
Rosso per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che sta segnando un calo del 2,27%.
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