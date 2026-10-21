Renovalo, portafoglio acquisito e assegnato a oltre 36 milioni di euro al 30 settembre

(Teleborsa) - Renovalo , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha comunicato che il MOL/Cancello Cantiere adjusted al 30 settembre 2026 si attesta a 0,9 milioni di euro ed evidenzia un incremento del 55% rispetto al dato al 30 giugno 2026.



Al 30 settembre 2026 il valore del portafoglio acquisito e assegnato è pari a oltre 36 milioni di euro, di cui 30,75 milioni di euro di lavori residui su contratti e 5,43 milioni di euro di aggiudicazioni e assegnazioni. Di queste, le commesse di natura pubblica rappresentano il 74% del totale (66% al 30 giugno 2026), in linea con gli indirizzi strategici definiti dal management. Al backlog si aggiunge inoltre un portafoglio di proposte progettuali



"I KPIs al 30 settembre 2026 confermano la solidità del portafoglio commesse di Renovalo e la coerenza con gli indirizzi strategici del Gruppo - ha commentato l'AD Guerino Cilli - Il MOL/Cancello Cantiere evidenzia inoltre un incremento del 55% rispetto al 30 giugno 2026. Parallelamente, proseguiamo il nostro impegno verso la sostenibilità, attraverso interventi che coniugano crescita del business, efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale".

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