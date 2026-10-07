Renovalo, nuovo appalto da 1,1 milioni di euro nel comune di Venafro

(Teleborsa) - Renovalo , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, si è aggiudicata, attraverso il subentro, la gara indetta dal settore Lavori pubblici e manutenzione (LLPP) del comune di Venafro, in provincia di Isernia, per la riqualificazione del centro storico e del patrimonio architettonico e artistico esistente. Il valore complessivo dell'appalto è pari a circa 1,1 milioni di euro, con avvio delle attività previsto entro l'anno 2026 e completamento dei lavori entro il primo trimestre 2027.



Questa ulteriore aggiudicazione si inserisce nel percorso di crescita delle commesse di natura pubblica delineato nel Piano Industriale 2026-2029 della società, e conferma il progressivo rafforzamento del posizionamento di Renovalo nel segmento delle opere pubbliche e della riqualificazione energetica ad alto contenuto tecnologico.



"Questa ulteriore assegnazione segna un'altra tappa importante nel percorso delineato dal nostro piano industriale, che punta a un progressivo spostamento del portafoglio ordini dal comparto privato a quello pubblico e a un rafforzamento del Gruppo come General Contractor - ha commentato l'AD Guerino Cilli - Il risultato consolida, inoltre, la collaborazione con il Settore lavori pubblici e manutenzione (LLPP) del Comune di Venafro e testimonia la nostra capacità di esecuzione e la solidità della nostra organizzazione. Continueremo a lavorare con dedizione e senso di responsabilità, nel rispetto dei tempi e degli standard qualitativi richiesti, per portare a termine opere di valore per la comunità locale".

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