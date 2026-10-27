Risanamento, slitta il CdA: in bilico lo step-in

(Teleborsa) - Risanamento , società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha reso noto che la riunione del CdA prevista per il 28 ottobre 2026 è rinviata al 4 novembre 2026. Il rinvio è ritenuto opportuno in considerazione dell'esigenza di completare le verifiche in corso sulla finalizzazione della situazione patrimoniale infrannuale, nonché in considerazione della evoluzione dei rapporti con il Veicolo B&P e Bizzi & Partners in relazione alla intenzione di detti soggetti di non perseguire il perfezionamento dell'operazione di riassetto del fondo e, conseguentemente, dello step-in, come riportato da alcuni organi di stampa.



In tale contesto, è necessario che il CdA disponga di un quadro informativo aggiornato, anche alla luce dell'evoluzione dei rapporti con tutti i soggetti coinvolti, tale da permettere una valutazione compiuta circa il possibile sussistere di concrete prospettive di rafforzamento patrimoniale e, quindi, circa i provvedimenti da adottare.

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