Risanamento, niente ordini senza limite di prezzo dopo il tonfo del 46,8%

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da lunedì 19 ottobre 2026 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Risanamento
, società immobiliare quotata su Euronext Milan, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo
.
Oggi il titolo ha chiuso a quota 0,018 euro per azione, in calo del 46,75%
, dopo il peggioramento della crisi
in cui versa da tempo la società. Risanamento deve "prendere provvedimenti con la massima urgenza" entro il 28 ottobre, giorno in cui si riunirà il CdA, si legge in una nota
. La società ha fatto sapere che il board ha esaminato i conti preliminari al 30 settembre da cui emerge "un peggioramento della gia' critica situazione patrimoniale".