Risanamento: peggiora la situazione patrimoniale. CdA del 28 ottobre chiamato a valutare i provvedimenti di legge

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento , riunitosi il 15 ottobre 2026, ha esaminato, inter alia, i dati contabili preliminari della

Società al 30 settembre 2026, dai quali emerge, per le ragioni nel proseguo indicate, un peggioramento della già critica situazione patrimoniale della Società.



Detto deterioramento patrimoniale, si legge in una nota, è riconducile principalmente: alle perdite maturate nell’esercizio 2020 (pari a euro 32.759.472,27), già oggetto di c.d. sterilizzazione ai sensi della normativa emergenziale COVID-19, di cui da ultimo al

comunicato stampa del 5 agosto 2026; al perdurante slittamento dell’avveramento degli eventi futuri e incerti cui è subordinato il perfezionamento della più ampia e nota operazione di riassetto del fondo MSG Heartbeat e così dello Step-In; nonché all’assenza di un rafforzamento patrimoniale della Società, nell’ambito della quale sì è inserita la richiesta di proroga dell’esecuzione dell’impegno di pagamento assunto da Bizzi & Partners S.p.A. nei confronti della Società, di cui da ultimo al comunicato stampa del 5 agosto 2026.



I dati esaminati sono oggetto di finalizzazione da parte delle competenti funzioni della Società. L’esatta entità delle perdite, spiega la nota, è pertanto "in corso di definizione". Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato a che, anche mediante l’ausilio dei propri consulenti, siano intraprese con la massima urgenza tutte le attività necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione previsto per il 28 ottobre possa assumere senza indugio i provvedimenti previsti dalla legge.



Con riferimento all’Accordo Veicolo B&P, allo Step-In e all’impegno assunto da Bizzi & Partners S.p.A., Risanamento, "pur mantenendo aperte le discussioni" con i soggetti predetti, "si è riservata di valutare", parallelamente alle verifiche patrimoniali sopra descritte, "la concessione al Veicolo B&P e così a Bizzi & Partners S.p.A." di una eventuale ulteriore proroga dei termini e condizioni degli impegni in essere tra le parti.



La società ricorda che l’eventuale esecuzione dello Step-In "determinerebbe un miglioramento del profilo patrimoniale". Allo stato "non vi è tuttavia certezza circa il verificarsi delle condizioni cui lo Step-In è subordinato, né circa i relativi tempi ed esito", conclude la nota.

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