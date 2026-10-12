Biesse, assemblea conferma nomina di Stefano Porcellini in CdA dopo cooptazione

(Teleborsa) - L'assemblea di Biesse , multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha deliberato di nominare Stefano Porcellini quale componente del CdA, confermandolo nella carica ricoperta a seguito della cooptazione deliberata dal CdA in data 5 maggio 2026. La candidatura è stata proposta dal CdA e approvata all'unanimità, con il 100% dei voti favorevoli rispetto al capitale rappresentato in assemblea.



Stefano Porcellini, Deputy Chief Executive Officer, Chief Financial Officer e Investor Relations Officer di Biesse, è qualificato quale amministratore esecutivo non indipendente di Biesse e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale CdA, ossia fino alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Alla data odierna, Porcellini non detiene azioni Biesse.

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