SACE: al via Latin America Champion Program

Export italiano verso l’America Latina a 20 miliardi di euro, nuove opportunità dall'accordo UE-Mercosur

(Teleborsa) - SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha presentato oggi presso la sede di Roma il Latin America Champion Program, l’iniziativa dedicata alle imprese italiane interessate a rafforzare la propria presenza in America Latina e a sviluppare nuovi rapporti commerciali nella regione.







Promosso da SACE, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il programma vede la partecipazione di CDP, SIMEST, Confindustria e Unioncamere. L’iniziativa offre alle imprese un percorso strutturato di formazione specialistica e iniziative di business matching, con un focus su sei mercati prioritari – Brasile, Messico, Cile, Colombia, Argentina e Perù – e tre filiere strategiche. L’obiettivo è supportare le aziende nell’analisi dei contesti locali, nell’individuazione di partner e opportunità commerciali e nella definizione delle proprie strategie di internazionalizzazione.







L’America Latina è un mercato di riferimento per le imprese italiane, grazie alle dimensioni economiche della regione e alla varietà dei suoi sistemi produttivi. Nel 2025 l’export italiano verso l’area ha raggiunto i 20 miliardi di euro e, secondo le previsioni SACE, è atteso in crescita del 3,1% nel biennio 2027-2028. I sei mercati al centro del Latin America Champion Program rappresentano complessivamente il 79% delle esportazioni italiane verso la regione, confermandosi un perimetro strategico per le aziende italiane. Ulteriori opportunità per le imprese italiane potranno derivare dall'accordo commerciale UE-Mercosur, che prevede la progressiva eliminazione dei dazi sui prodotti agricoli e industriali esportati dall'Unione europea e una semplificazione delle barriere commerciali, favorendo una maggiore integrazione tra le due aree. Si stima che l'accordo possa generare fino a 50 miliardi di euro di esportazioni europee aggiuntive verso i Paesi del Mercosur entro il 2040.







Per l’Italia, che nel 2025 ha esportato verso i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay) beni per 7,5 miliardi di euro, le opportunità riguardano in particolare la meccanica strumentale, la chimica e i mezzi di trasporto. Secondo le previsioni SACE, l’export italiano di beni verso il blocco Mercosur è atteso in crescita del 4,1% nel 2027 e del 2,7% nel 2028.











Tra i comparti di maggiore rilievo per l'export italiano verso questi mercati figura la meccanica strumentale, mentre nuove opportunità di sviluppo si aprono in filiere come l'agroalimentare e le tecnologie per la trasformazione alimentare, le energie rinnovabili e le infrastrutture sostenibili. In questo scenario, una conoscenza approfondita delle dinamiche economiche e delle specificità dei singoli Paesi, insieme all'evoluzione degli accordi commerciali e dei processi di integrazione regionale, rappresenta un elemento chiave per individuare nuove opportunità di business e rafforzare la presenza delle imprese italiane nell'area.







“L’America Latina rappresenta un’area di grande interesse per le imprese italiane, per le dimensioni e le opportunità legate alla trasformazione dei sistemi produttivi, alla modernizzazione delle infrastrutture e alla crescente domanda di tecnologie e competenze industriali. Con il Latin America Champion Program vogliamo accompagnare le aziende in un percorso concreto di avvicinamento a questi mercati, mettendo a disposizione strumenti, conoscenze e occasioni di confronto per aiutarle a individuare le opportunità più adatte alle proprie caratteristiche e a costruire relazioni commerciali durature. In questo percorso, fare sistema con le istituzioni e i partner dell’internazionalizzazione è fondamentale per trasformare il potenziale dei mercati in concrete occasioni di crescita, rafforzare la competitività delle imprese e sostenere il Made in Italy nel mondo”, ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE.







“La Farnesina, insieme alle agenzie del Sistema Italia, è al fianco delle imprese esportatrici con tutti gli strumenti della diplomazia della crescita. L'America Latina, oltre ad essere un mercato prioritario, è un partner strategico per le imprese italiane, nonché un'area che offre importanti opportunità commerciali. Proprio per questo, iniziative come il Latin America Champion Program sono fondamentali per rafforzare la proiezione internazionale delle nostre imprese, in linea con il Piano d’azione per l’Export, lanciato su impulso del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani”, ha dichiarato Mauro Battocchi, Direttore Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.







L’evento di lancio del programma ha rappresentato un’occasione di confronto tra istituzioni, sistema finanziario e mondo imprenditoriale per approfondire le strategie di rafforzamento del partenariato economico tra Italia e America Latina. Dopo l’intervento di Alessandro Terzulli, Chief Economist di SACE, dedicato a numeri, trend e opportunità per l’export italiano nella regione, il panel “Fare sistema in America Latina” ha riunito Michele Pignotti, AD di SACE, Mauro Battocchi, Direttore Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del MAECI, Giorgio Silli, Segretario Generale di IILA, e Barbara Cimmino, Vicepresidente di Confindustria, per approfondire il valore della collaborazione tra istituzioni e imprese. Mariangela Siciliano, Head of Commercial Strategy, Initiatives & Services di SACE, ha poi illustrato struttura e obiettivi del programma e Graziano Messana, Presidente della Câmara de Comércio Italiana de São Paulo – Italcam, ha sottolineato la strategicità di iniziative come questa per rafforzare il partenariato commerciale Italia-Brasile.







A seguire, Letizia Magaldi, Consigliere Delegato di Magaldi Power S.p.A. e Presidente della Camera di Commercio del Messico in Italia, e Stefania Di Serio, Area Manager Europe di Almaviva, hanno condiviso l’esperienza delle due aziende nella regione, offrendo una testimonianza sulle opportunità e sulle sfide legate allo sviluppo internazionale. La sessione conclusiva, dedicata al contributo del Sistema Italia, ha visto gli interventi di Andrea Nuzzi, Chief Business Officer di CDP, Marco Cantalamessa, Direttore Strategia e Innovazione Sostenibile di SIMEST, e Pietro Infante, Responsabile internazionalizzazione di Unioncamere, che hanno approfondito strumenti, competenze e sinergie a disposizione delle aziende per affrontare i mercati latinoamericani.









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