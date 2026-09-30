SACE in partnership con Stellar Energy Global Infrastructure per crescita imprese italiane

La collaborazione punta a favorire il coinvolgimento delle imprese italiane in progetti infrastrutturali internazionali e rafforzare la competitività del Made in Italy nei mercati strategici

(Teleborsa) - SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal MEF, ha annunciato una partnership con Stellar Energy Global Infrastructure, società statunitense attiva nel settore globale delle infrastrutture energetiche, finalizzata ad offrire alle imprese italiane nuove opportunità di crescita nei progetti infrastrutturali internazionali nei mercati ad alto potenziale.



L’accordo è stato firmato da Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE, e Peter Gibson, Chairman di Stellar Energy Global Infrastructure e Nebula Energy, alla presenza dei membri del gruppo direttivo Michal Ron, Chief International Officer, e Mario Melillo, Chief Network Officer di SACE.



La collaborazione si concentrerà principalmente sui settori dell’energia e della transizione energetica, dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali, con un focus geografico sull’Italia e sui mercati ad alto potenziale, tra cui il Medio Oriente, il Vietnam, le Filippine, l’Australia, la Türkiye e alcuni Paesi africani selezionati.



Sam Abdalla, CEO di Nebula Energy, e Gordon Lyon, CCO – MENA di Stellar Energy Global Infrastructure, avranno un ruolo di primo piano nell’iniziativa, unendo le competenze delle due società per consentire una maggiore performance degli asset.



Nell’ambito della collaborazione, si sta svolgendo oggi presso la sede SACE di Milano un Suppliers’ Day, per creare nuove opportunità grazie all’incontro tra Stellar Energy Global Infrastructure, Nebula Energy, associazioni di settore e imprese italiane provenienti dalle filiere interessate. L’obiettivo è fornire informazioni sui piani di investimento e sulle esigenze di approvvigionamento di Stellar Energy Global Infrastructure e Nebula Energy, e favorire il coinvolgimento delle imprese italiane nei prossimi progetti. Nel corso degli incontri, SACE ha presentato gli strumenti e le soluzioni disponibili per sostenere la crescita, mitigare i rischi e rafforzare la competitività.



"La partnership con Stellar Energy Global Infrastructure rappresenta per SACE un approccio innovativo al sostegno alle imprese italiane nei mercati di interesse strategico per l’export, spostando il focus dalla singola operazione al potenziale più ampio dell’intera filiera, nell’ambito dei programmi infrastrutturali avanzati – ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE –. Attraverso una preparazione altamente strutturata e una piattaforma unica faremo squadra con i nostri partner Stellar Energy Global Infrastructure e Nebula Energy per valorizzare al meglio le potenzialità degli esportatori italiani e la loro competitività nei nuovi mercati".



"Questa collaborazione rappresenta un esempio significativo del ruolo crescente delle partnership finanziarie innovative nel promuovere lo sviluppo economico e la crescita delle infrastrutture", ha affermato Peter Gibson, Chairman di Stellar Energy Global Infrastructure e Nebula Energy.

Condividi

```