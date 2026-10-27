Stevanato, accordo con Aptar Pharma per accelerare la selezione di sistemi di siringhe pre-riempite

(Teleborsa) - Stevanato , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha annunciato una collaborazione con Aptar Pharma. L'iniziativa mira a fornire dati a livello di sistema per favorire una valutazione precoce delle configurazioni di siringhe pre-riempite, destinata alle aziende biotecnologiche e farmaceutiche, con un’attenzione particolare ai farmaci biologici sensibili e ad altre terapie iniettabili. Il progetto si basa sull'approccio integrato a livello di sistema di Aptar Pharma, lanciato nel luglio 2026, e unisce competenze complementari lungo l'intera catena del valore dei prodotti iniettabili.



"Con la crescente complessità delle terapie iniettabili, le aziende farmaceutiche necessitano di maggiori garanzie sulle prestazioni dei componenti del packaging quando integrati in sistemi completi - ha dichiarato Riccardo Marcon, Senior Vice President, Sales & Marketing della divisione Drug Containment Solutions di Stevanato - Combinando la nostra esperienza nelle soluzioni di contenimento pre-riempibili con le competenze di Aptar Pharma nei componenti elastomerici, siamo in grado di offrire ai clienti preziosi approfondimenti a livello di sistema, che supportano le valutazioni di fattibilità, l'analisi dei rischi e decisioni di sviluppo più consapevoli".

Condividi

```