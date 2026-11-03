Stevanato conferma guidance dopo terzo trimestre in crescita. Vede rallentamento su GLP-1

(Teleborsa) - Stevanato , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con ricavi in aumento dell'8% a 326,1 milioni di euro (con una crescita organica dell'8%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale risultato è stato trainato da un incremento dell'11% dei ricavi - su base organica - nel segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions, che ha compensato il calo del 12% registrato nel segmento Engineering. I ricavi derivanti da soluzioni ad alto valore aggiunto sono cresciuti dell'1% su base annua, raggiungendo i 149,4 milioni di euro e hanno rappresentato il 46% dei ricavi totali del terzo trimestre. Sempre nel terzo trimestre del 2026, i ricavi generati dalle terapie basate su GLP-1 hanno costituito circa il 17%-18% del fatturato complessivo.



L'EBITDA rettificato è aumentato del 14%, raggiungendo 88,8 milioni di euro, mentre il margine EBITDA rettificato è migliorato di 150 punti base, attestandosi al 27,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il margine operativo è cresciuto di 110 punti base, arrivando al 18,5%, e il margine operativo rettificato è salito di 90 punti base, raggiungendo il 19,4%. L'utile netto è aumentato del 16% a 41,8 milioni di euro, con un utile per azione pari a 0,15 euro. L'utile netto rettificato è cresciuto del 14% a 44 milioni di euro e l'utile per azione rettificato è salito a 0,16 euro, rispetto agli 0,14 euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.



"I risultati del terzo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative, con una crescita organica dei ricavi dell'8% e un'espansione di 150 punti base del margine EBITDA rettificato - ha commentato il CEO Franco Stevanato - La solida crescita nel segmento Biopharmaceutical and Diagnostics Solutions e la domanda costante di prodotti biologici non legati ai GLP-1 - che nel terzo trimestre hanno registrato un incremento superiore al 30% - hanno contribuito a compensare i minori ricavi derivanti dai GLP-1 e una performance più debole nel segmento Engineering. Guardando al prossimo anno, prevediamo volumi e ricavi legati ai GLP-1 inferiori rispetto alle stime precedenti; riteniamo che ciò porterà a una moderazione temporanea della crescita nel 2027. Abbiamo già compiuto significativi progressi nel compensare il previsto calo dei ricavi e, sulla base delle informazioni attualmente a nostra disposizione, restiamo fiduciosi nella nostra capacità di ottenere una crescita low single digits il prossimo anno".



L'azienda conferma la guidance per l'intero esercizio 2026, prevedendo ricavi compresi tra 1,260 e 1,280 miliardi di euro, un EBITDA rettificato tra 335,0 e 345,2 milioni di euro e un utile per azione rettificato tra 0,60 e 0,62 euro.

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