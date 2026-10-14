Nvidia disposta a interrompere le forniture ai clienti che sviluppano IA non sicure

Le parole del ceo Jensen Huang

(Teleborsa) - Nvidia bloccherebbe la fornitura di chip a un cliente impegnato nello sviluppo di software di intelligenza artificiale non sicuri, pur ritenendo che l'attuale livello di preoccupazione riguardo a questa tecnologia non sia giustificato. Lo ha detto l'Ad del colosso tecnologico Jensen Huang intervistato da Bloomberg.



Nvidia è il principale fornitore di acceleratori per l'intelligenza artificiale, i chip utilizzati per addestrare ed eseguire i modelli di IA. Questa posizione l'ha posta al centro del dibattito sul rischio che tali software diventino eccessivamente potenti e sfuggano al controllo umano. Dirigenti del settore IA, come Dario Amodei (CEO di Anthropic PBC), hanno proposto un rallentamento a livello dell'intero comparto per affrontare queste preoccupazioni.



"Molte delle aziende emergenti stanno affrontando le sfide legate alla crescita, che avviene a ritmi incredibilmente rapidi", ha detto Huang nell'intervista. "Creare un'azienda comporta una responsabilità e una necessità di accountability che queste società stanno imparando a gestire man mano che si espandono". Parte delle preoccupazioni esistenti è "auto-indotta", ha affermato, e il settore nel suo complesso sta svolgendo un lavoro "pessimo" nello spiegare i vantaggi della nuova tecnologia.



"Dovremmo accelerare l'integrazione di questa tecnologia di contenimento nei sistemi di IA", ha detto. "Dovremmo accelerare lo sviluppo di tecnologie di monitoraggio, e l'IA è proprio lo strumento di monitoraggio. Pertanto, dovremmo accelerare lo sviluppo della tecnologia di IA".

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