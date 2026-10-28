Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Ribasso composto e controllato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in flessione dell'1,25% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 117,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 109,69. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 125,11.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)