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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Rialzo marcato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 108,47 e primo supporto individuato a 100,68. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 116,26.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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