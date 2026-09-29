Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Rialzo marcato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 108,47 e primo supporto individuato a 100,68. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 116,26.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)