Milano 9:41
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un +0,03%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.758,6. Primo supporto visto a 52.105,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.834,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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