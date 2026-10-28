Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,60%.
Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.778,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.645,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.912,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)