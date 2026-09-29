Arterra Bioscience, nel semestre valore della produzione sale a 3,5 milioni ma margini in calo

Vendite primi mesi del secondo semestre confermano il trend di crescita

(Teleborsa) - Arterra Bioscience , azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata sull'Euronext Growth Milan dal 2019, ha chiuso il primo semestre del 2026 con un valore della produzione di 3,5 milioni di euro, in aumento del 10,5% rispetto al pari periodo del 2026. Il margine operativo lordo si è mantenuto a quota 1,2 milioni, corrispondente a una marginalità del 34,0%, in flessione rispetto al 37,6% del primo semestre 2025. Il risultato operativo è stato positivo per 1,0 milioni con il relativo margine al 29,3%, anche in questo caso in calo rispetto a quello del periodo di confronto (33,1%). Il risultato netto è diminuito a 0,7 milioni (il 21,4% del valore della produzione) da 1,1 milioni del primo semestre 2025. Infine, la posizione finanziaria netta al 30 giugno cifrava in 6,1 milioni di cassa, in aumento rispetto a 5,7 milioni di fine anno 2025.



Le parole dell'Ad Maria Gabriella Colucci



"In linea con i segnali registrati alla fine del 2025, il primo semestre del 2026 ha confermato l’aumento del fatturato delle materie prime cosmetiche e la conferma della voce altri ricavi riferita principalmente ai contributi in conto capitale maturati sui progetti finanziati. Si evidenzia, inoltre, che l’andamento delle vendite dei primi mesi del secondo semestre 2026 conferma il trend di crescita fatto registrare nel primo semestre e ci fa ben sperare sul raggiungimento degli obbiettivi prefissati per l’anno in corso. I progetti di ricerca in corso sono tecnologicamente molto avanzati e stanno dando risultati estremamente interessanti che ci consentiranno di portare sul mercato prodotti altamente innovativi per il prossimo futuro".









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