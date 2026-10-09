Asta BOT 12 mesi, collocati 8 miliardi con rendimento che balza al 3,175%

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 8 miliardi di euro di BOT 12 mesi (scadenza 14-10-2027) nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 9 ottobre 2026.



In particolare, la domanda ha superato i 11,51 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,44. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 3,17%, ovvero 21 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 9 settembre 2026. Si tratta del valore più alto da luglio 2024.

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