Bending Spoons, Moody’s assegna il rating Ba3 alle nuove obbligazioni garantite da 1,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - L'agenzia Moody’s
ha assegnato un rating Ba3 alle nuove obbligazioni senior secured
proposte da Bending Spoons
, per un valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari, tra emissioni in dollari ed equivalenti in euro. I titoli, con scadenza nel 2032
, saranno emessi rispettivamente da Bending Spoons US e Bending Spoons Operations. L’agenzia di rating ha confermato anche il corporate family rating (CFR) Ba3 della società, mantenendo un outlook stabile.
L’operazione si inserisce nella strategia di crescita per acquisizioni del gruppo italiano, che prevede di utilizzare la maggior parte dei proventi delle emissioni per finanziare future operazioni di M&A.Acquisizioni e crescita dimensionale
Secondo Moody’s, il ricorso al debito per finanziare nuove acquisizioni è coerente con la strategia di crescita esterna di Bending Spoons ed è già incorporato nella valutazione del merito creditizio. L’agenzia si attende che le operazioni future contribuiscano ad aumentare le dimensioni del gruppo, diversificare le attività e generare una quota significativa dei futuri utili operativi e flussi di cassa.
Le previsioni di Moody’s indicano che i parametri finanziari dovrebbero rimanere coerenti con il rating Ba3 e con l’obiettivo aziendale di mantenere la leva finanziaria tra 2 e 3 volte il rapporto tra debito netto ed EBITDA, secondo la definizione adottata dalla società.
A sostegno del giudizio contribuiscono i risultati operativi, la capacità dimostrata nell’integrare acquisizioni frequenti e la generazione positiva di cassa. L’agenzia avverte tuttavia che un contributo inferiore alle attese delle società acquisite, in termini di redditività e flussi di cassa, oppure maggiori difficoltà nell’esecuzione della strategia potrebbero esercitare pressioni sul rating.Oltre 500 milioni di utenti e ricavi ricorrenti
Tra i fattori che sostengono il rating Ba3, Moody’s evidenzia la capacità di Bending Spoons di acquisire, integrare e ottimizzare prodotti digitali, oltre alle opportunità di monetizzazione di una base di oltre 500 milioni di utenti mensili.
L’agenzia considera inoltre positivi la diversificazione dell’offerta digitale, il peso prevalente dei ricavi da abbonamento, la limitata dipendenza dalla pubblicità, potenzialmente più volatile, e un tasso di mantenimento dei ricavi netti del 97% (net revenue retention).
Restano invece elementi di rischio la rapidità delle acquisizioni, prevalentemente finanziate a debito, la dimensione relativamente contenuta del gruppo nei singoli segmenti del mercato digitale e l’elevata concorrenza in settori caratterizzati da basse barriere all’ingresso. Moody’s richiama inoltre i possibili cambiamenti nel comportamento degli utenti e l’evoluzione tecnologica, che potrebbero ridurre l’utilizzo dei prodotti e incidere sui risultati.Liquidità di 5 miliardi di dollari tra cassa e linee disponibili
La posizione di liquidità di Bending Spoons è giudicata buona. Dopo aver considerato l’operazione, la società disporrà di circa 3 miliardi di dollari di liquidità in bilancio e di linee di credito revolving interamente disponibili per circa 2 miliardi di dollari.
Moody’s prevede inoltre una solida generazione positiva di free cash flow, con risorse ritenute sufficienti a coprire le esigenze finanziarie, compresi i significativi rimborsi dei prestiti a termine previsti nel biennio 2027-2028.Outlook stabile, le condizioni per un upgrade o un downgrade
L’outlook stabile riflette l’aspettativa che, nonostante la strategia di acquisizioni, il profilo aziendale e i principali indicatori finanziari rimangano coerenti con il rating Ba3 e che la società continui a generare free cash flow positivo.
Un possibile miglioramento del rating richiederebbe una crescita sostenuta dei ricavi
e dell’EBITDA
, accompagnata da una riduzione della leva finanziaria rettificata da Moody’s al di sotto di 3,5 volte e da un rapporto tra free cash flow rettificato e debito stabilmente superiore al 15%. Sarebbero inoltre importanti il mantenimento di una buona liquidità, un track record più consolidato nell’esecuzione delle acquisizioni e una maggiore convergenza tra i dati finanziari dichiarati e quelli rettificati dalla società.
Al contrario, un rallentamento della crescita di ricavi ed EBITDA, decisioni finanziarie che impedissero alla leva rettificata di scendere sotto 4 volte o al rapporto tra free cash flow e debito di superare stabilmente il 10%, oppure un deterioramento della liquidità potrebbero determinare pressioni al ribasso. Anche difficoltà significative nell’integrazione delle acquisizioni o un aumento della concorrenza potrebbero compromettere i risultati e gli indicatori finanziari.
Le nuove obbligazioni sono state valutate allo stesso livello del corporate family rating e del debito senior secured esistente, in considerazione del loro pari grado di priorità nella struttura del capitale. Moody’s ha inoltre precisato di aver attribuito il rating a Bending Spoons, anziché alla holding Bending Spoons Operations, poiché non sono disponibili i bilanci consolidati certificati di quest’ultima. Secondo quanto riferito dalla società all’agenzia, le differenze tra i dati finanziari certificati delle due entità non sarebbero comunque significative.