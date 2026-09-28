Paramount prepara bond da 44,4 miliardi per finanziare l’acquisizione di Warner

(Teleborsa) - Paramount Skydance si prepara a raccogliere circa 44,4 miliardi di dollari attraverso una maxi-emissione obbligazionaria destinata a finanziare l’acquisizione di Warner Bros. Discovery . La società ha organizzato per oggi, lunedì, una serie di call con gli investitori per presentare l’operazione.



Maxi-emissione da 44,4 miliardi di dollari

La prima tranche dell’operazione, per un controvalore di circa 12,4 miliardi di dollari, sarà composta da obbligazioni high-yield denominate in euro e dollari. Nel dettaglio, l’offerta in euro sarà articolata su due scadenze, a cinque e otto anni, mentre i bond in dollari saranno suddivisi in tre tranche con scadenze a cinque, otto e dieci anni.



Per il titolo decennale in dollari, le prime indicazioni sul rendimento si collocano nell’area del 9%, secondo quanto scrive Bloomberg che cita persone vicine all’operazione.



Le call con gli investitori saranno organizzate da Bank of America e Citigroup . Successivamente potrebbe arrivare sul mercato anche una seconda emissione in dollari articolata in otto tranche, con scadenze comprese tra due e 40 anni.



Finanziamento atteso da mesi

Nel complesso, Paramount prevede di collocare circa 44,4 miliardi di dollari di obbligazioni garantite, denominate sia in dollari sia in euro. La scorsa settimana la società aveva già avviato il collocamento di un prestito da 7,5 miliardi di dollari, prima operazione di finanziamento del debito a raggiungere il mercato.



L’operazione era attesa da mesi dagli investitori del credito. Il maxi-finanziamento avrebbe dovuto inizialmente arrivare sul mercato intorno alla metà dell’anno, ma il calendario era stato rinviato a causa delle cause legali intentate da 12 procuratori generali statali statunitensi e dalla Writers Guild, il sindacato degli sceneggiatori.



Gli accordi per la risoluzione di entrambe le controversie sono stati raggiunti la scorsa settimana, rimuovendo un ostacolo al proseguimento dell’operazione di acquisizione.



(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)

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