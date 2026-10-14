Bending Spoons vola a Wall Street con Berkshire Hathaway che sale al 4%

Nuovo investimento da 330 milioni

(Teleborsa) - Bending Spoons , società tecnologica italiana quotata sul Nasdaq e specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, vola in apertura a Wall Street, toccando un nuovo massimo dall'IPO dello scorso luglio.



A mettere le ali al titolo è l'annuncio di un nuovo investimento da 330 milioni di dollari da parte di Berkshire Hathaway, la holding fondata da Warren Buffett. Grazie a questa nuova operazione, la quota di partecipazione complessiva di Berkshire Hathaway nell'azienda tecnologica sale al 4%, dopo il precedente investimento di 600 milioni di dollari effettuato in occasione dell'IPO di luglio.



"Da decenni Berkshire Hathaway è tra i più eccellenti e rispettati allocatori di capitale al mondo e rappresenta da sempre una fonte di ispirazione per Bending Spoons - ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons - Siamo stati lieti di accogliere Berkshire Hathaway tra i nostri azionisti al momento della quotazione in borsa e siamo altrettanto felici di rafforzare la partnership attraverso questo nuovo investimento, che sottolinea il nostro reciproco rispetto e l'entusiasmo per le prospettive future".



"Bending Spoons valuta costantemente opportunità di M&A e la nostra pipeline rimane solida - ha aggiunto Francesco Patarnello, Head of Business Acquisitions e co-fondatore di Bending Spoons - Riteniamo che l'investimento di Berkshire Hathaway rifletta la fiducia nel nostro team e nella nostra piattaforma, oltre a potenziare ulteriormente la nostra flessibilità finanziaria e la capacità di perseguire acquisizioni interessanti nell'ambito della nostra più ampia strategia di finanziamento".



L'operazione avverrà tramite un collocamento privato: Bending Spoons emetterà 10 milioni di azioni ordinarie a un prezzo di acquisto di 33 dollari per azione.



Si tratta di un prezzo inferiore ai 37,86 dollari della chiusura di ieri, ma l'importante del nome di Berkshire Hathaway nella comunità finanziaria pesa nella valutazione dell'operazione. Dopo circa mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni, il titolo è in rialzo del 36% a quota 51 dollari per azione, per una valutazione che si avvicina a 33 miliardi di dollari.

Condividi

```