Milano 17:35
49.824 +0,40%
Nasdaq 19:14
29.657 +0,02%
Dow Jones 19:14
52.471 +0,18%
Londra 17:35
10.695 +0,07%
Francoforte 17:35
25.704 +0,44%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (0%)

Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.886,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (0%)
Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un invariato e archivia gli scambi a 7.886,96 punti.
Condividi
```