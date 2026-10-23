Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,01%)

Il CAC40 prende il via a 7.810,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,01%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,01%, a quota 7.810,65 in apertura.
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