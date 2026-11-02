Milano 10:06
49.634 +0,27%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:06
10.718 -0,11%
Francoforte 10:06
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Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,13%)

Il CAC40 prende il via a 7.958,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,13%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,13%, a quota 7.958,89 in apertura.
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