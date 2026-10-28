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Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,37%)
Il CAC40 prende il via a 7.916,41 punti
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28 ottobre 2026 - 09.03
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Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,37%, a quota 7.916,41 in apertura.
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