Milano 9:45
49.503 -0,25%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:45
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Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,37%)

Il CAC40 prende il via a 7.916,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,37%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,37%, a quota 7.916,41 in apertura.
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