Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza di poco a +0,36%.
Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48.080, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49.340. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 47.602.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)