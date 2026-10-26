Milano 15:23
49.142 +1,20%
Nasdaq 15:23
29.206 +0,86%
Dow Jones 15:23
52.551 +0,64%
Londra 15:23
10.767 +0,72%
Francoforte 15:23
25.485 +1,21%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza di poco a +0,36%.

Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48.080, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49.340. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 47.602.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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