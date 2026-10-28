Stellantis: Jupiter e Kintbury aumentano short, Two Sigma riduce, Citadel sotto soglia

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Stellantis , gruppo automobilistico quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Jupiter Asset Management ha aumentato ieri la propria posizione all'1,1% (rispetto all'1,01% datato 22 ottobre 2026), proseguendo la crescita iniziata a metà ottobre. Ha aumentato anche Kintbury Capital, salito allo 0,84% (rispetto allo 0,79% datato 23 ottobre 2026). Two Sigma Investments ha invece ridotto all'1,09% (rispetto all'1,1% datato 23 ottobre 2026), mentre Citadel Advisors è sceso sotto soglia con lo 0,49% (rispetto allo 0,55% datato 29 settembre 2026).



Immutate le posizioni di AQR Capital Management (0,5% al 20 ottobre), Arrowstreet Capital (0,8% al 12 ottobre), Ilex Capital Partners (0,57% al 21 ottobre), Jericho Capital Asset Management (1,26% al 23 ottobre), KGH (1,12% al 29 settembre) e Marshall Wace (1,98% al 20 ottobre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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