Credem avvia "Longevity Talk": vodcast in 4 puntate su longevità, salute e risparmio

Il progetto, realizzato con Rame e condotto da Annalisa Monfreda, coinvolge Valter Longo, Maria Salsone, Alberto Beretta ed Emanuela Notari

(Teleborsa) - Credem ha avviato "Longevity Talk", un progetto di divulgazione sull'allungamento dell'aspettativa di vita. L'obiettivo è favorire la consapevolezza sociale ed economica del fenomeno e promuovere la cultura della prevenzione, integrando salute, qualità della vita e benessere finanziario. L'iniziativa rientra nella strategia di Wellbanking dell'istituto.



Il progetto prende forma in un vodcast in 4 puntate da 30 minuti, disponibile dal 28 ottobre sul sito di Credem, sul canale YouTube e sulle principali piattaforme di streaming podcast e sui canali social ufficiali di Credem Banca (Instagram, Linkedin e Facebook). Il format è stato sviluppato in collaborazione con Rame, media company specializzata in educazione finanziaria, ed è condotto dalla giornalista Annalisa Monfreda, co-founder della società.



Gli episodi affrontano la longevità in chiave scientifica e multidisciplinare. Il prof. Valter Longo (University of Southern California) interviene su salute e prevenzione, illustrando la ricerca sulla healthspan, ovvero gli anni vissuti in salute, e l'impatto degli stili di vita. La prof.ssa Maria Salsone (IRCCS Policlinico San Donato e Università Vita-Salute San Raffaele) tratta la prevenzione neurologica e la riserva cognitiva. Il prof. Alberto Beretta, presidente della Fondazione SoLongevity, si sofferma su età biologica, sistema immunitario e indicatori di salute. La dott.ssa Emanuela Notari, esperta di longevità ed economia demografica, analizza i nuovi cicli di vita, il superamento dell'idea tradizionale di pensione e l'impatto socio-economico sulle famiglie.



Ogni puntata si chiude con una mini-masterclass di 5 minuti tenuta da Diego Rizzuto, divulgatore scientifico ed esperto di finanza comportamentale, co-founder di Taxi1729. L'approfondimento è dedicato ai meccanismi cognitivi, come la tendenza a sottovalutare i rischi futuri, e alla traduzione delle evidenze emerse in scelte finanziarie consapevoli.



"Crediamo che sostenere il futuro delle persone significhi guardare oltre la dimensione puramente patrimoniale. La longevità è una delle sfide sociali più rilevanti del nostro tempo e richiede un approccio integrato che unisca salute, prevenzione e pianificazione finanziaria", ha dichiarato Maurizio Giglioli, Condirettore Centrale e Direttore Marketing di Credem. "Con "Longevity Talk" vogliamo offrire alla collettività non solo uno spazio di riflessione e di consapevolezza, ma uno strumento concreto per imparare a vivere il proprio futuro al meglio, confermando il nostro impegno nel promuovere il benessere finanziario e di vita dei nostri clienti e della collettività, in una parola il Wellbanking", ha concluso Giglioli.



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