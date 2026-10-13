Credem: con acquisizione di BdM Banca diventiamo un player di riferimento in Campania e Puglia

(Teleborsa) - Credem ha avviato colloqui in esclusiva con Mediocredito Centrale in merito alla possibile acquisizione della partecipazione di controllo detenuta dalla stessa in BdM Banca (ex Banca Popolare di Bari). Un'eventuale operazione permetterebbe a Credem di "valorizzarne le importanti professionalità e il presidio territoriale, fortemente radicato in regioni quali Abruzzo e Basilicata, dove Credem non è attualmente presente in modo significativo, e in Campania e Puglia, dove l'operazione darebbe vita a un player bancario di riferimento per il sud Italia, con quote di mercato comprese tra l'8% e il 12%", si legge in una nota.



Inoltre, l'operazione andrebbe "a vantaggio di tutti gli stakeholders coinvolti, generando valore per i clienti e le persone operanti nelle due realtà bancarie, ponendo le basi per un ulteriore supporto alla crescita economica del territorio", viene aggiunto.

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