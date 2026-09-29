Credemassicurazioni: nel semestre raccolta premi a 44,8 milioni (+15%), utile a 7,4 milioni

Ricavi in crescita e forte impulso alla protezione danni non-auto

(Teleborsa) - I primi sei mesi di Credemassicurazioni, la compagnia assicurativa ramo danni controllata pariteticamente da Credem e Reale Mutua,

si sono chiusi con un’ottima performance che conferma il ruolo strategico della compagnia all’interno del modello di bancassurance del Gruppo Credem, evidenziando una capacità di crescita superiore alla media del mercato in un contesto macroeconomico in evoluzione.



Raccolta premi e diversificazione del portafoglio

La raccolta premi complessiva si è attestata a 44,8 milioni di euro, segnando un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Tale risultato è stato sostenuto da una strategia commerciale mirata, volta a sensibilizzare la clientela sull'importanza della prevenzione e della protezione del patrimonio e della persona.



L’utile netto ha raggiunto i 7,4 milioni di euro (+1% a/a), beneficiando non solo della crescita dei volumi, ma anche di un’attenta gestione dei costi operativi e di una politica di underwriting rigorosa.



La diversificazione del portafoglio è stata uno dei pilastri della compagnia negli ultimi due anni: protezione persona e salute, grazie alle novità di prodotto lanciate negli ultimi due anni, il comparto ha registrato una dinamica vivace (+26%); tutela delle imprese, del patrimonio e della casa, nel corso del I semestre 2026, la compagnia conferma una buona performance per tutti i prodotti in tale ambito (+5%) che ha portato ad un incremento generalizzato rispetto all’anno precedente su tutte le linee di business: i prodotti di protezione individuale hanno fatto registrare premi pari a 29,6 milioni euro, in aumento del 12% rispetto a fine giugno 2025, e costituiscono circa il 66% della raccolta premi totale; i prodotti CPI, con premi pari a 11,8 milioni di euro, costituiscono il 26% dei volumi complessivi;

i prodotti leasing evidenziano premi pari a 3,5 milioni di euro (+34% rispetto al 06/2025).



Solidità patrimoniale e sviluppo commerciale

Il Solvency II Ratio al 30 giugno 2026 è pari al 360,2%. Tale indice, che misura la capacità della Compagnia di far fronte ai propri impegni nei confronti degli assicurati, rappresenta un elemento di forte garanzia per tutti gli stakeholder e si pone in coerenza con la tradizionale prudenza e solidità dei Soci.



Nel corso del primo semestre, in linea con quanto definito nel Piano di crescita, la compagnia ha lavorato in stretta sinergia con il socio e distributore Credem per supportare l'evoluzione del loro Contact Center. Questa sinergia ha consentito di progettare su più larga scala iniziative mirate a coinvolgere un ampio bacino di clientela, con l'obiettivo di proporre un servizio continuativo di assistenza sulla protezione.



Ferraguti: "Innovazione e attenzione al cliente per generare valore"

"I numeri di questo semestre confermano la bontà delle nostre scelte e dimostrano come la nostra capacità di generare valore sia il risultato diretto di una duplice leva strategica. Da una parte, vi è l'eccellente lavoro portato avanti con passione ed estrema cura da tutta la squadra di Credemassicurazioni: una continuità operativa che negli anni ci ha permesso di puntare su un'innovazione di prodotto costante seguendo e talvolta anticipando i trend di mercato, accompagnata da una forte focalizzazione sull'assistenza al cliente nel post-vendita e da una gestione dei sinistri vicina, umana ed efficiente nei momenti di reale necessità", ha dichiarato Claudia Ferraguti, Direttore Generale di Credemassicurazioni. "Dall'altra parte, questo successo è indissolubilmente legato alla forza, alla competenza tecnica e alla determinazione delle nostre reti partner. La profonda integrazione e la sinergia quotidiana con cui collaboriamo rappresentano l'elemento distintivo che ci consente di fare la differenza, garantendo standard di servizio elevatissimi e consolidando la fiducia che i nostri assicurati ci accordano ogni giorno".

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