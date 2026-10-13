MCC tratta in esclusiva con Credem per cedere BdM e con Banco Desio per CRO

(Teleborsa) - Il CdA di Mediocredito Centrale (MCC), dopo un'attenta valutazione delle offerte ricevute da operatori bancari di rilievo nell'ambito di un processo competitivo, ha deliberato di concedere un breve periodo di esclusiva per negoziare i principali termini e condizioni della potenziale cessione delle partecipazioni detenute in BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto (CRO). In particolare, MCC avvierà la trattativa in esclusiva con Credem per la cessione di BdM e con Banco di Desio e della Brianza per la cessione di CRO.

Condividi

```