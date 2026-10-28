Dassault Systèmes alza target dopo margine ed eps in rialzo e superiori alle attese nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Dassault Systèmes ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con il fatturato totale e quello derivante dal software aumentati del 5%, raggiungendo la fascia alta della previsione aziendale.



I ricavi del software 3DEXPERIENCE sono saliti del 25%, mentre quelli del software cloud sono cresciuti del 14%.



Il margine operativo è in rialzo di 150 punti base al 31,6%, e l'utile per azione dell'8% a 0,32 euro, al di sopra degli obiettivi aziendali.



La società ha migliorato i target per l'intero anno, stimando ora un fatturato tra 6,399 e 6,459 miliardi di euro, che riflette una crescita dal 4% al 5%, rispetto al precedente intervallo compreso tra il 3% e il 5%. Inoltre, ha alzato la previsione sul margine operativo al 32,5% - 32,7% e quella sulla crescita dell'utile per azione al 6% - 7%, include il contributo di ArisGlobal.

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