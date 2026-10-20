Acciaio: produzione in risalita a settembre

(Teleborsa) - Nel mese di settembre la produzione di acciaio è tornata in espansione dopo due mesi in discesa nel confronto tendenziale. Lo rende noto Federacciai.



Nell'ultimo mese le acciaierie nazionali hanno prodotto 1,9 Milioni di tonnellate (M.t. nel seguito) di acciaio, segnando una crescita del 2,1% su settembre 2025 e portando l'acciaio colato da inizio anno a 15,9 M.t., in aumento del 2,4% sui primi nove mesi del 2025.



Scorrendo la filiera produttiva, la produzione di lunghi a caldo si è mantenuta sui livelli di settembre dello scorso anno (1,2 M.t., +0,0%), mentre quella di piani a caldo è tornata in flessione (736 mila t., -17,0%). Nel periodo gennaio-settembre il comparto dei lunghi, con 9,6 M.t., ha consolidato una crescita del 4,7% nel confronto annuo, mentre quello dei piani, con 6,5 M.t., una contrazione del 4,2%.

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