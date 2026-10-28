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Francoforte: andamento negativo per Evonik

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Evonik
Si muove verso il basso il produttore di prodotti chimici speciali, con una flessione dell'1,88%.
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