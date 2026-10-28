Francoforte: rosso per Evonik

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di prodotti chimici speciali , in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Evonik subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di breve periodo della società chimica tedesca mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 21,2 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 20,78. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 21,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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