Francoforte: andamento negativo per Evonik

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di prodotti chimici speciali , con una flessione dell'1,87%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evonik più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo della società chimica tedesca classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,17 Euro e primo supporto individuato a 20,85. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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