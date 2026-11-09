Francoforte: calo per Evonik
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di prodotti chimici speciali, con una flessione del 2,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evonik, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società chimica tedesca. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Evonik evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 21,16 Euro. Primo supporto a 20,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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