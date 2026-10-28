Francoforte: risultato positivo per Jenoptik

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo tecnologico della fotonica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jenoptik più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società di tecnologie ottiche mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 41,26 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 40,24. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 42,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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