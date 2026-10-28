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Francoforte: scambi al rialzo per AUMOVIO

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per AUMOVIO
(Teleborsa) - Bene la società tedesca di tecnologia automobilistica, con un rialzo del 2,44%.

La tendenza ad una settimana di AUMOVIO è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del fornitore di componenti e software per auto mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 34,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 32,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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