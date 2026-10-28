Francoforte: scambi al rialzo per AUMOVIO

(Teleborsa) - Bene la società tedesca di tecnologia automobilistica , con un rialzo del 2,44%.



La tendenza ad una settimana di AUMOVIO è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del fornitore di componenti e software per auto mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 34,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 32,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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