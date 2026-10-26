Francoforte: scambi al rialzo per AUMOVIO

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società tedesca di tecnologia automobilistica , che avanza bene del 3,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AUMOVIO , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,02. Il peggioramento del fornitore di componenti e software per auto è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 31,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```