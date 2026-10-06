Invito all'acquisto per United Health

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Ottima performance per la big delle assicurazioni sanitarie , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che ha chiuso in rialzo dell'1,80%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di United Health ai prezzi attuali pari a 378,6 USD, con stop loss individuato in area 350,6 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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