Invito all'acquisto per United Health
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Ottima performance per la big delle assicurazioni sanitarie, tra i titoli dell'indice Dow Jones, che ha chiuso in rialzo dell'1,80%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di United Health ai prezzi attuali pari a 378,6 USD, con stop loss individuato in area 350,6 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```