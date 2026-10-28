Milano 9:51
49.497 -0,26%
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Londra 9:51
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Lettura rialzista per Acciona Energia

Finanza
Lettura rialzista per Acciona Energia
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Effervescente il produttore di energia rinnovabile spagnolo, tra i componenti dell'Ibex 35, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,14%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Acciona Energia disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 22 Euro, con stop loss stimato a quota 20,66 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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