Lettura rialzista per Acciona Energia
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Effervescente il produttore di energia rinnovabile spagnolo, tra i componenti dell'Ibex 35, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,14%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Acciona Energia disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 22 Euro, con stop loss stimato a quota 20,66 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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