Madrid: rosso per Acciona Energia

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di energia rinnovabile spagnolo , con un ribasso del 2,14%.



La tendenza ad una settimana di Acciona Energia è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Acciona Energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,91 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,35. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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