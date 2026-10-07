Madrid: giornata depressa per Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



Il movimento di Acciona Energia , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni di breve periodo di Acciona Energia sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,01 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 21,43. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 22,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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