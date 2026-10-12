Londra: andamento rialzista per Standard Chartered

(Teleborsa) - Avanza il gruppo bancario con sede a Londra , che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Standard Chartered mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,44 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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