Madrid: giornata depressa per Acciona Energia
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che presenta una flessione del 2,01%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona Energia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Acciona Energia, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 21,85 Euro. Primo supporto visto a 21,31. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 21,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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