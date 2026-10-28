Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo industriale francese , in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Schneider Electric rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo della multinazionale dei prodotti elettrici resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 249,1 Euro. Supporto visto a quota 244,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 253,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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