Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric
(Teleborsa) - Bene il gruppo industriale francese, con un rialzo del 2,74%.
La tendenza ad una settimana di Schneider Electric è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo della multinazionale dei prodotti elettrici resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 242,9 Euro. Supporto visto a quota 240,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 245,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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