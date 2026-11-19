Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo industriale francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schneider Electric più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 241 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 244,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 239,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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