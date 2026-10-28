Rialzo in agguato per Exor
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Protagonista la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli, tra i titoli dell'indice AEX, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,54%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 69,3 Euro, con stop loss individuato a quota 65,52 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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