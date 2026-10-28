Rialzo in agguato per Exor

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Protagonista la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli , tra i titoli dell'indice AEX , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,54%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 69,3 Euro, con stop loss individuato a quota 65,52 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```